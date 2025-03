Partner finden Große Liebe per Flaschenpost gefunden

Kontaktanzeige via Flaschenpost

Enttäuscht von diesen Erfahrungen beschließt Susanne im Urlaub auf Ameland, wo sie mit ihrem 12-jährigen Sohn und ihrer besten Freundin eine Woche lang entspannt, im Spaß eine Kontaktanzeige per Flaschenpost aufzugeben. Gnadenlos ehrlich beschreibt Susanne sich selbst und benennt genau, wie ihr zukünftiger Partner sein und welche Eigenschaften dieser mitbringen sollte. Kurzerhand und ohne jegliche Erwartungen wirft Susanne die Flasche mit dem Brief darin ins Meer.

Ein unwahrscheinlicher Zufall will es, dass Norbert seinen Urlaub mit Freunden auf einer Nachbarinsel verbringt. Die mitgereisten Kinder finden die Flasche tags darauf im angespülten Schlick am Ufer. Nachdem sie den Brief gelesen haben, ist klar – das passt perfekt auf Norbert.