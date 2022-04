Paprika gesund Warum Paprika gesund und so schwer verdaulich ist

Paprika gesund

Paprika oder genauer Gemüsepaprika sind Nachtschattengewächse mit ursprünglicher Heimat in Mittel- und Südamerika. Sie gehören rein botanisch gesehen zum Obst und zwar zu den Beeren. Gemüsepaprika ist sehr gesund: Die grünen, noch unreifen, Paprikaschoten haben dabei zwei Mal so viel Vitamin C wie Zitronen. Die roten, reifen Schoten tragen drei Mal so viel Vitamin C wie die Zitrusfrüchte in sich. Auch mit Vitamine E, Beta-Carotin und Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und