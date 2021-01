Panierter Blumenkohl Rezept für herzhaften Blumenkohl

Panierter Blumenkohl - das brauchen Sie:

Blumenkohl panieren

Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und salzen. Dann den Blumenkohl darin ca. 5-7 Minuten kochen. In der Zwischenzeit können Sie die Panierstraße vorbereiten. Die zwei Eier aufschlagen und verrühren und sie in einen tiefen Teller geben. Paniert wird in folgender Reihenfolge: Mehl, Eier, Paniermehl - so können Sie die Zutaten aufstellen.

Sobald der Blumenkohl fertig ist, einzelne Röschen vom Kopf trennen. Dann kann es schon losgehen: Die Röschen in Mehl, Ei und Paniermehl wenden und im Anschluss in einer Pfanne mit reichlich, heißem Öl goldgelb ausbacken. Fertig.