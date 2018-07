Ostheim vor der Rhön Museumsbahn stößt mit Traktor zusammen - drei Leichtverletzte

Die Museumsbahn des Freilandmuseums Fladungen ist am Sonntag an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Ostheim mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Zug entgleiste. Drei Personen wurden leicht verletzt. Im Zug befanden sich 75 Fahrgäste.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war eine 17-Jährige gegen 13.45 Uhr mit einem mit Strohballen beladenen Traktor-Gespann im Mehlweg unterwegs. An dem dortigen unbeschrankten Bahnübergang übersah die 17-Jährige offenbar das herannahende "Rhön-Zügle", das von Mellrichstadt in Richtung Fladungen fuhr. Die historische Dampflok fuhr frontal gegen den Anhänger, woraufhin der Zug entgleiste. Die rund 75 Fahrgäste in der Museumsbahn blieben allesamt unverletzt. Der 64-jährige Lokführer, sein Praktikant sowie die 17-Jährige im Traktor erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot am Bahndamm

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktoranhänger total beschädigt. Die Lok schob den Anhänger etwa 20 bis 30 Meter vor sich her. Teile der Ladung gingen nach der Kollision in Flammen auf. Rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Mellrichstadt, Ostheim, Nordheim und Stockheim waren schnell vor Ort und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass möglicherweise auch Fahrgäste zu Schaden gekommen sind, waren Rettungsdienst und THW vorsorglich mit mehreren Besatzungen vor Ort.

Hoher Sachschaden - Museumsbahn außer Betrieb

Die Bahnstrecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen entstand an der Dampflok beträchtlicher Schaden. Die Höhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, könnte jedoch insgesamt im sechsstelligen Bereich liegen.