Orangen gesund Was macht die Orange so gesund?

Orange besser als Apfel?

“Da Orangen voll reif geerntet werden, da sie nicht nachreifen, sind sie reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen wie Kalium und Vitaminen wie vor allem Vitamin C und B-Vitamine wie Folsäure. Dabei ist der Vitamin-C-Gehalt (45 mg pro 100 g) etwa fünfmal so hoch wie bei einem Apfel."