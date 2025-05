"Oma-Hobbys" Warum uns Häkeln, Gärtnern & Co. glücklicher machen

Was ist überhaupt ein "Oma-Hobby"?

5 "Oma-Hobbys", die nachweislich gut für die Seele sind:

"Oma-Hobbys können eine unterstützende Ressource der Entspannung und psychischen Zufriedenheit sein. Es geht dabei darum, die Achtsamkeit zu fördern. Kleine regelmäßige Auszeiten, zum Beispiel 15 bis 30 Minuten mehrmals die Woche, reichen, um entspannende Effekte zu spüren. Wichtig ist, sein eigenes individuell erfüllendes Hobby zu finden, dieses in eine Routine einzubauen und sich voll und ganz auf die Tätigkeit einzulassen. Es geht nicht um Multitasking oder Leistung, sondern um die bewusste Auszeit und das Genießen."

In einer Zeit, in der viele von uns unter Stress, Reizüberflutung und digitaler Dauerverfügbarkeit leiden, schaffen Hobbys wie Handarbeiten oder Malen bewusste Momente der Entschleunigung. "Oma-Hobbys" machen nicht nur Spaß – wer ihnen regelmäßig nachgeht, kann auch seine Resilienz, die Fähigkeit, mit Stress und Herausforderungen umzugehen, stärken. Sie helfen dabei, ganz im Hier und Jetzt anzukommen – fernab von Sorgen über Vergangenes oder Zukünftiges. Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten "Flow" – einem Zustand tiefer Konzentration und innerer Zufriedenheit, erklärt die Expertin.