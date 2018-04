Augenschmaus für Freunde alter Fahrzeuge Oldtimertreffen auf der Münchner Theresienwiese

Das Oldtimertreffen zu Füßen der Bavaria - es ist nach dem Flohmarkt des BRK ebenfalls ein Highlight unter den Freiluftveranstaltungen im Frühling in München. Hunderte alte Autos sind an diesem Sonntag auf die Münchner Theresienwiese gekommen.

Historische Einsatzfahrzeuge kommen auch zum Oldtimertreffen

Historisches Löschfahrzeug in München

Neben alten Pkw, Motorrädern und einigen Lastwagen sind auch zahlreiche Traktoren sowie Feuerwehrautos zu sehen. Mit dabei viele Klassiker: Alte Käfer und Porsche, oder Amischlitten haben ihre Besitzer nach München gesteuert. Das Treffen veranstaltet der Automobil-Club-München im Rahmen des derzeit ebenfalls auf der Theresienwiese stattfindenden Frühlingsfestes.

Zahl der zugelassenen Oldtimer steigt stetig

Ein klassisches Armaturenbrett ist auch nett

Die Zahl der in Deutschland zugelassenen historischen Fahrzeuge mit dem sogenannten H-Kennzeichen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Um ein ein H-Kennzeichen beantragen zu können, muss das Fahrzeug mindestens 30 Jahre alt sein. Das H-Kennzeichen bringt Oldtimerbesitzern in der Regel steuerliche Vorteile.

Insgesamt waren am 1. Januar 2018 laut Kraftfahrtbundesamt in Deutschland 674.978 Pkw zugelassen, die älter als 30 Jahre sind.