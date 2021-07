Ochsenfetzen Saftige Ochsenfetzen in der Semmel

Zutaten für saftige Ochsenfetzen

4 Stk. Rinderhüftsteaks (vom Metzger in Fetzen geschnitten) 2 Stk. Zwiebeln 1/2 Bund Blattpetersilie 1 Zehe Knoblauch 1 Stk. Meerrettich, frisch, fingergroß (alternativ: Meerrettichfäden) 1 bis 2 EL scharfer Senf 2 EL Butterschmalz 1 Schuss Balsamessig neutrales Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl) Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle 4 Stk. Semmeln (Kaiserbrötchen etc.)

Zubereitung der Ochsenfetzen

Die Rinderhüftsteaks am besten direkt vom Metzger in ca. 1 cm dicke und höchstens 5 bis 6 cm lange Tranchen schräg gegen die Faser schneiden lassen.

Die Fleischstücke in eine große Schüssel oder eine Auflaufform geben, mit Salz und Pfeffer würzen, einen großen Schuss Öl untermischen und 10 Minuten stehen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Den Knoblauch ebenfalls schälen und fein hacken.

Eine große, beschichtete Pfanne auf dem Herd erhitzen, nach und nach die marinierten "Fetzen" (immer nur so viel, dass 2/3 des Pfannenbodens bedeckt sind) hineingeben, direkt flach in der Pfanne verteilen. Bei starker Hitze von einer Seite anbraten, bis sich Röststoffe entwickeln, aber das Fleisch noch nicht durchgebraten ist. Kurz durchschwenken, in eine vorgewärmte Auflaufform geben und das Ganze wiederholen, bis alle Fleischstücke angebraten sind.