Radlerin angefahren und schwer verletzt Nürnberger Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Wie die Ermittler mitteilen, hat ein noch unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen (24.04.18) eine Frau im Stadtteil Maiach in der Nähe des Hafens angefahren. Die 44-Jährige fuhr den Angaben zufolge gegen 7.30 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Gartenstadt. Beim Abbiegen nahm ihr ein Autofahrer die Vorfahrt, sodass die Frau abrupt abbremsen musste und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Autofahrer und Zeugen gesucht

Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf das Auto geben können. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug mit Fließheck handelt. Gesucht wird auch ein Radfahrer, der dem Opfer unmittelbar nach dem Unfall seine Hilfe angeboten hat. Die Nürnberger Verkehrspolizei ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 0911 / 6583 – 1530