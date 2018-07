Erschwerte Löscharbeiten Niedernberg: Zwei Feuerwehrleute bei Dachstuhlbrand eines Neubaus verletzt

Am Dienstag hat in Niedernberg der Dachstuhl eines Neubaus gebrannt. Im Zuge der Löscharbeiten mussten zwei Feuerwehrleute in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Solaranlage aus.