Neue Sportarten Was genau ist Pump Foil? Paddle Tennis? Und Disc Golf?

Was ist Paddle Tennis?

Paddle Tennis ist eine Sportart, die ähnlich wie Tennis gespielt wird, jedoch auf einem kleineren Platz und mit festeren Schlägern. Die Regeln sind weitgehend identisch mit denen des Tennis, aber das Spiel ist schneller und erfordert weniger Laufarbeit. Mehr dazu sehen Sie in diesem Video:

Was ist Disc Golf?

Disc Golf ist eine Sportart, bei der die Spielerinnen und Spieler versuchen, eine fliegende Scheibe, also eine Art Frisbee, in ein Ziel, das meist ein Korb ist, zu werfen. Es ähnelt dem traditionellen Golf, aber anstatt eines Balls und Schlägers wird eben eine Frisbee-Scheibe verwendet.

Wie das genau aussieht, erfahren Sie in diesem Video: