Vier Millionen Euro Schaden Neue Müllsortieranlage in bei Brand in Feldkirchen zerstört

Rund vier Millionen Euro beträgt der Schaden eines Brandes am Samstagabend in einem Entsorgungsbetrieb in Feldkichen bei München. Eine nagelneue Müllsortieranlage wurde komplett zerstört.

Der Brand am Samstagabend in Feldkirchen hat eine nagelneue Müllsortieranlage zerstört.



Für den Rauch und den Gestank am Brandabend sorgten wohl vor allem die Gummiförderbänder dieser Maschine, die noch gar nicht in Betrieb gegangen war.

Der Schaden an Halle und Maschinen wird auf rund vier Millionen Euro geschätzt.

Nach dem Brand in Feldkirchen ermitteln die Brandfahnder

Die Feuerwehr Feldkirchen und Wehren aus der Umgebung brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Bereits um 8 Uhr am Samstagabend hatte die Polizei "Feuer aus!" melden können.

Brandermittler der Polizei konnten die Halle bis Sonntagmittag noch nicht betreten. Sie sind auf der Suche nach der Ursache.