"Nein" gesagt bei der Trauung Franz Xaver hat bei seiner eigenen Hochzeit "Nein" gesagt - aus diesem Grund

Es soll der schönste und wichtigste Tag im Leben sein. Aber was, wenn´s anders kommt als geplant? BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn wollte in Bayerns spannendster Radiosuche wissen: "Gibt es jemanden in Bayern, der bei der Trauung "Nein" gesagt hat?" Gibt es! Warum Franz Xaver "Nein" gesagt hat und wie es sein kann, dass er trotzdem glücklich verheiratet wurde, lesen Sie hier.