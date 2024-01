Nebenkostenabrechnung Diese Punkte sollten Sie zuerst prüfen

Nebenkostenabrechnung wann

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2023 darf spätestens am 31. Dezember 2024 bei Mieterinnen und Mietern eintreffen. Nebenkostenabrechnungen von 2022, die 2024 eintrudeln, müssen nicht mehr bezahlt werden, so unsere Expertin.

In der Nebenkostenabrechnung muss auch immer der Verteilerschlüssel drinstehen, mit dem Ihr Anteil an den Gesamtkosten umgelegt wird. Der Mieterverein München schreibt, dass es sich Lohnt, die eigene Wohnung nachzumessen und zu prüfen, ob in der Abrechnung die richtige Quadratmeterzahl der Wohnung steht.