Namensbedeutungen Welche Bedeutung hat mein Nachname? 

Bei Nachnamen wie Müller, Bäcker oder Metzger ist es keine große Arbeit, ihren Ursprung zu bestimmen. So hatte der Namensforscher Prof. Jürgen Udolph im Gespräch für unsere Moderatorin Ulla Müller auch nur ein paar Neuigkeiten: Etwa, dass sich ihr Name von dem lateinischen Wort "molinarius" (=Müller) ableitet, und aber immerhin schon seit zirka 1.200 Jahren als Familienname verwendet wird.

Woher kommt mein Name?

Bedeutung von Namen: Unsere BAYERN 1 Moderatoren

Unser Morgenmann Marcus Fahn stammt bekanntlich aus Mittelfranken. Mit einer Fahne hat sein Name allerdings nichts zu tun. Namensgebend war der Heilige Stephanus, der abgekürzt zu "Fahn" wurde, so Prof. Udolph.

Bei unserem Oberpfälzer Tilmann Schöberl macht der Namensforscher den "Schober" als Ursprung aus, also den Ort, an dem Heu und Stroh getrocknet und aufbewahrt werden. Das "l" am Ende des Namens ist eine Verkleinerungs- oder Koseform. "Ein "Schöberl" ist also jemand, der auf einen Schober aufpassen muss, damit er kein Feuer fängt", erklärt Udolph.