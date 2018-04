Gostenhof Nach Messerstecherei in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

Unterdessen konnten die beiden Söhne des Opfers die Klinik wieder verlassen. Der 34-Jährige selbst wird noch immer stationär behandelt. Gegen die beiden 46 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt.

Großeinsatz nach Messerstecherei

Am Donnerstagabend (12.04.18) gegen 22 Uhr waren zwei Männer in einer Sportsbar in der Denisstraße aneinandergeraten. Der Streit endete in einer Messerstecherei. Die Polizei rückte mit 20 Einsatzwagen an und nahm die beiden Tatverdächtigen fest.