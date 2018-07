Familie und Nachbarn bedroht Nach heftigem Streit: Polizei nimmt flüchtigen Familienvater fest

Nachdem ein Familienstreit am vergangenen Freitag in Nürnberg eskaliert war, konnte die Polizei nun den flüchtigen Familienvater festnehmen. Der Mann hatte zuerst Frau und Tochter, später auch Nachbarn tätlich angegriffen und bedroht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Streit am Freitag (20.07.18) im Nürnberger Stadtteil Katzwang in und vor einem Mehrfamilienhaus. Nachdem der 50-Jährige zunächst auf seine Ehefrau und seine Tochter losgegangen war, verließ er die Wohnung und griff auf der Straße mehrere Nachbarn an. Dabei bedrohte er sie mit einer Schusswaffe. Kurz bevor die Polizei eintraf, flüchtete der als sehr aggressiv beschriebene Mann.

Familienvater in Schwabach festgenommen

Eine großangelegte Fahndung der mittelfränkischen Polizei, in die auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, blieb zunächst erfolglos. Am Dienstag (24.07.18), kurz vor Mitternacht, gelang es dann mehreren Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Schwabach, den Mann festzunehmen, als er gerade ein Haus verlassen wollte.

Gegen den 50-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen mehrfacher Körperverletzung und Bedrohung. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.