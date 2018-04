Falscher Alarm über "bewaffnete Person" Nach "Großeinsatz" in Passauer Innenstadt gibt Polizei Entwarnung

Die Polizei in Niederbayern gibt Entwarnung: In Passau ist derzeit keine bewaffnete Person unterwegs. Zuvor hatten örtliche Medien über einen Großeinsatz der Polizei berichtet, bei dem in der Passauer Innenstadt ein Bewaffneter oder eine Bewaffnete gesucht wurde.

Von: Andreas Wenleder