Bundesparteitag der AfD Nach Großdemonstration gegen die AfD - Augsburg erlebt ruhige Nacht

Protestzüge und eine Großkundgebung vor dem Rathaus: Gut 5.000 Menschen haben gegen den Bundesparteitag der AfD in Augsburg demonstriert. Auf die Demonstrationen folgte eine ruhige Nacht zum zweiten Tag des Parteitags. Von Beate Mangold

Absolut ruhig und ohne Ereignisse – das ist das Fazit der Polizei für die Nacht nach den Demonstrationen gegen den AfD-Bundesparteitag in Augsburg. Während der ganzen Nacht war ein großes Polizeiaufgebot in der Stadt unterwegs, dies hat offenbar Wirkung gezeigt.

Kundgebung "Zeig Dich Aux" am Abend

Bereits in der Nacht hatte die Polizei ein positives Fazit gezogen. Die große Kundgebung auf dem Rathausplatz mit zeitweise 5.000 Demonstranten gegen die AfD war laut Polizei gegen 18.45 Uhr zu Ende gegangen.

Einzelne Pegida-Demonstranten harrten aus

Lediglich die Versammlung der Pegida am Augsburger Königsplatz hielt bis Mitternacht an – auch in den Morgenstunden stehen dort kurz nach 6 Uhr drei Demonstranten für die Politik der AfD, bewacht von mehreren Polizisten. Laut Polizei demonstrierten gestern lediglich fünf Vertreter von Pegida.

Kundgebung bis Sonntagabend angemeldet

Das offizielle Ende der Kundgebung am Königsplatz ist für den Sonntagabend 22 Uhr angemeldet. Es ist die einzige Veranstaltung im Stadtgebiet, die auch für den Sonntag angemeldet wurde. Insgesamt hat die Polizei am Samstag Ermittlungen gegen knapp 20 Straftaten aufgenommen.

Tomatenwürfe gegen Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl

Überwiegend handelt es sich laut Polizei dabei um Sachbeschädigungen. Auch wegen der Tomaten- und Flaschenwürfe auf den Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl während seiner Rede auf dem Rathausplatz wird ermittelt.

Polizei ist wieder mit Großaufgebot in der Stadt

Gegen einen Besucher des AfD-Bundesparteitags wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Er zeigte ein Transparent mit möglicherweise strafbarem Inhalt. Trotz des bislang äußerst friedlichen Verlaufs wird die Polizei auch heute mit starken Kräften in der Stadt zu sehen sein.