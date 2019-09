Cher live in München Premium-Tickets gewinnen!

Superstar Cher kommt nach über 15 Jahren das erste Mal wieder im Rahmen ihrer "Here We Go Again Tour" 2019 nach Deutschland. Wir verschenken Premium-Tickets für das einzige Konzert in Bayern. Jetzt mitmachen und gewinnen.

Sie ist eine Legende! Ihre Hits wie "Believe", "Gypsys, Tramps & Thieves" oder "Turn Back Time" haben Kultstatus. Weltweit können Millionen Fans ihre Songs in- und auswendig.

Nach 15 Jahren kommt Cher wieder auf Tour nach Deutschland. Neben all ihren Klassikern spielt Cher auf ihren Konzerten natürlich auch neuere Songs. Mit dabei: Ihr gerade erschienenes "Dancing Queen"-Album - eine Hommage an die Musik von ABBA.

"Ich freue mich sehr auf meine Konzerte in Europa und meine Fans in Deutschland!" Cher

Ihre Karriere begann in den 1960ern mit Sonny & Cher, und schnell wurde sie zu einem Superstar in der Showbranche. In über fünf Jahrzehnten verkauft Cher über 100 Millionen Alben und kann auf mehr Erfolge zurückblicken als so mach andere Künstler zusammen: als Plattenkünstlerin genauso wie als Filmschauspielerin, Broadway-Star und Regisseurin für Film und TV. 2018 eroberte Cher einmal mehr die Kinoleinwände mit ihrer Rolle im Filmhit "Mamma Mia! Here We Go Again", gefolgt von der Veröffentlichung ihres neuen Albums “Dancing Queen”, welches vom Filmhit inspiriert wurde.

Wir verschenken für das Konzert am 3. Oktober 1x2 Tickets. Und zwar ganz besondere. Das Gewinn-Paket reicht von einem speziell für Sie reservierten Parkplatz über einen separaten Zugang zu Ihren Sitzplätzen mit bester Bühnensicht bis hin zu einem frisch zubereiteten Catering inklusive Getränke in der Business Area der Olympiahalle.

Im Gewinn enthalten Hochwertiger Premium Seat in bester Kategorie

Parkplatz vor der Business Area der Olympiahalle oder im nahen Parkdeck

Garderobenservice

Feine Spezialitätenauswahl ab 1 ½ Stunden vor der Veranstaltung (inkl. Getränkeauswahl) (auf Wunsch auch Vegetarisch / Allergien werden berücksichtigt)

Separater Zugang zur Olympiahalle

Separater Sanitärbereich

Das Gewinnspiel ist eine Kooperation mit München Ticket und Olympiapark München.