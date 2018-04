Bürgermeister kann schlichten Münnerstadt: Mann geht mit Messer auf Flüchtlinge los

Laut Polizei warteten die Flüchtlinge gegen 12.30 Uhr an einer Bushaltestelle am Marktplatz, als es zu der Auseinandersetzung kam. Ein Anwohner soll mit einem Messer in der Hand auf einen aus der Gruppe zugelaufen sein. Dieser konnte jedoch zurückweichen und blieb unverletzt. Die restlichen Gruppenmitglieder sollen sich daraufhin verschiedene Gegenstände von einer nahen Baustelle gegriffen und den Mann aufgefordert haben, sein Messer fallen zu lassen. Da er dies offenbar nicht getan hat, sollen die sich Flüchtlinge mit den Gegenständen verteidigt und den Mann dabei am Kopf verletzt haben. Der Münnerstädter ging daraufhin zurück in seine Wohnung, kehrte jedoch kurze Zeit später mit seinem angeleinten Hund zurück.

Rathauschef entschäft die Lage

Als Bürgermeister Helmut Blank im angrenzenden Rathaus das Geschehen bemerkte, kam er zur Bushaltestelle, schlichtete den Streit und rief die Polizei. Der Münnerstädter wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Schweinfurt untersucht nun, was den Mann zu seinem aggressiven Verhalten veranlasst hat. Bislang kann ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden.