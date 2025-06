Mücken Geheime Helden unserer Schokolade

Was haben Mücken mit Schokolade zu tun?

Auch hierzulande sind Mücken zwar in ihrer Bestäuberfunktion nicht zu unterschätzen, aber wo sie uns ganz besonders zugutekommen, das ist in den Tropen. Denn dort übernehmen sie das Bestäuben der Kakao-Blüte – das ist nämlich gar nicht so einfach. "Zum einen haben die einen ganz kleinen Blütenkopf, da passen nur Insekten durch, die so ein bis drei Millimeter groß sind und zum anderen sind die auch nur ganz kurz geöffnet", so Biologin Rosi Krause. Manchmal sogar nur einen knappen Tag – wird diese Chance dann nicht genutzt, ist das fatal. Mücken sind für die Kakao-Frucht also die perfekten Bestäuber. "Sie sind total gut darauf angepasst und deswegen übernehmen sie fast ausschließlich diese Aufgabe Kakao-Blüten zu bestäuben. Andere Insekten spielen da kaum eine Rolle."