Moules Frites Das französische Original

Zutaten Muscheln

Zubereitung Muscheln

Die Chilischoten klein schneiden, in eine Schüssel mit warmem Wasser geben, 5 Minuten ziehen lassen und mit etwas kaltem Wasser auffüllen. In der Zwischenzeit die Muscheln sortieren, ggf. bereits geöffnete Muscheln aussortieren, putzen, ggf. Bärte entfernen und die Muscheln in die Schüssel mit dem Chili-Wasser geben. Das Capsaicin aus den Chilischoten hilft dabei, dass sich die Muscheln besser öffnen. Die Muscheln in der Schüssel bewegen und waschen, um restlichen Sand aus den Muscheln zu spülen. Anschließend durch ein Sieb gießen und abtropfen lassen.