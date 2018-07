Bei Einbruch überrascht Prozess um Mord an Lindauer Rentner beginnt

Der Mord an einem Rentner in Lindau im März 2017 wird von heute an (17.7.18) juristisch aufgearbeitet. Vor dem Landgericht Kempten müssen sich zwei Männer aus Rumänien verantworten, sie sollen in das Haus des Rentners eingebrochen sein und ihn erwürgt haben.

Von: Doris Bimmer