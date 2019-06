Monopoly Die wahre Geschichte von Monopoly

Woran denken Sie bei Schlossallee und Parkstraße? Vermutlich an Monopoly. Fast jeder hat dieses weltberühmte Gesellschaftsspiel irgendwann gespielt. Hat Häuser gekauft, Miete verlangt und den Mitspielern das Fell über die Ohren gezogen. Denn darum geht es in diesem Spiel: Mit Immobilien ein Vermögen anhäufen und Andere in die Pleite treiben. Dabei sollte Monopoly ursprünglich für das genaue Gegenteil stehen: Ein antikapitalistisches Brettspiel, das nicht Gewinnmaximierung zum Ziel hat, sondern das Gemeinwohl.

Lizzie Magie erfand den Vorgänger von Monopoly

1904 wurde "The Landlord's Game" patentiert.

Erfunden hat das Spiel die amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin Lizzie Magie – wohl um das Jahr 1902. Damals hieß Monopoly noch "The Landlord's Game" – zu Deutsch: "Das Hausbesitzer Spiel". Und es gab zwei Spielvarianten: Eine mit ähnlichem Regelwerk wie heute – und eine, die auf Zusammenarbeit und dem Streben nach Gemeinwohl basiert. Denn das war es, was Lizzie Magie eigentlich am Herzen lag: Sie wollte ein Gesellschaftsspiel, das die Menschen ganz nebenbei mit den Prinzipien einer Solidargemeinschaft in Berührung brachte.

Doch es kam anders: Als "The Landlord's Game" mehr und mehr Verbreitung findet, stellt sich schnell heraus: Die Gemeinwohlvariante macht den Leuten einfach weniger Spaß, als das Spiel mit dem Raubtierkapitalismus. Die ursprüngliche Idee gerät in Vergessenheit.

Aus "The Landlord's Game" wird Monopoly

Von hier an wird die Geschichte unübersichtlich. Denn jetzt kommt ein arbeitsloser Heizkörpervertreter ins Spiel, der Lizzies Erfindung als seine eigene ausgibt. Dieser Charles Darrow hat das Spiel bei Bekannten kennengelernt, modifiziert es ein wenig und verkauft erste Versionen des heutigen "Monopoly".

Eine goldene Nase verdient er sich aber erst, als ihn der amerikanische Spielehersteller Parker Brothers aufkauft. Sicherheitshalber schnappt sich die Firma damals auch gleich noch das Patent von Lizzie Magie. Die mittlerweile ältere Dame bekommt 500 Dollar für ihre Rechte an einem Spiel, das im Laufe der nächsten Jahrzehnte Gewinne in Milliardenhöhe erwirtschaften sollte – und das nicht in Spielgeld, sondern in harter Währung. Ironie der Geschichte, angesichts der Idee, aus der Monopoly einmal entstanden ist.