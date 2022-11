Mitmischen bei BAYERN 1 Stellen Sie uns Fragen!

Wenn Sie die Antworten auf solche Fragen interessieren, dann machen Sie doch am Mittwoch, den 16. November, mit - beim großen "Mitmischen"-Tag beim Bayerischen Rundfunk. Das ist eine Art Tag der offenen Tür, bei dem Sie uns nicht nur über die Schulter schauen können, sondern an dem sie selbst Programm mitgestalten und sich mit den Redaktionen und Programmverantwortlichen austauschen können.

Fragen stellen Blaue Couch

Zum Beispiel unseren Radio-Talk "Die Blaue Couch". Da hat Moderator Thorsten Otto am Mittwoch eine Kollegin und einen Kollegen zu Gast: Diane Dotzauer, sie organisiert im BR die Berichterstattung aus den Regionen, von Niederbayern bis Oberfranken – und Christoph Wöß, den kennen Sie aus den BAYERN 1 Nachrichten. Die beiden werden aus dem Nähkästchen plaudern, und sie werden sich Ihren Fragen stellen und mit Ihnen darüber diskutieren, was der Bayerische Rundfunk vielleicht noch verbessern kann, in der Berichterstattung aus Bayern und der Welt. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ihre Fragen! Gerne über das Formular unten oder jederzeit per Mail an studio@bayern1.de oder per WhatsApp.