Mit Pflanzen reden Hilft es Pflanzen gut zuzureden oder nicht?

Für manche ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich mit seinen Pflanzen auch hin und wieder unterhält. Andere halten es für Quatsch und würden im Leben nicht daran denken, das Wort an eine Pflanze zu richten. Bringt es denn wirklich was, mit Pflanzen zu sprechen? Eine Studie der königlichen Gartenbaugesellschaft "The Royal Horticultural Society" (RHS) meint: ja.

Studie - Tomatenpflanzen hören gerne zu

Sie nahmen zehn Personen - Männer als auch Frauen - auf, die entweder literarische oder wissenschaftliche Stücke vorlasen. Die Aufnahmen wurden über Kopfhörer, die am Topf der Tomatenpflanzen befestigt wurden, der Pflanze vorgespielt. Jeder Tomate wurde eine Person zugeteilt. Alle Pflanzen waren gleich und es gab zwei Kontroll-Tomaten, denen nicht vorgelesen wurde.

Nach einem Monat konnte festgestellt werden, dass die Tomatenpflanzen, denen eine weibliche Stimme vorgelesen hat, im Durchschnitt einen Zoll (2,54 cm) höher gewachsen waren, als die Pflanzen, denen eine männliche Stimme vorgelesen hatte.

Eine weibliche Stimme brachte die zugeteilte Tomatenpflanze sogar dazu, zwei Zoll (5,08 cm) zu wachsen. Diese "Gewinner-Tomate" lauschte einen Monat lang der Stimme von Sarah Darwin. Sie ist die Ur-Ur-Enkelin von Charles Darwin. Sie las aus "Über die Entstehung der Arten" von ihrem Ur-Ur-Großvater vor.

Schimpfen oder loben? Was mögen Pflanzen lieber?

Die amerikanische Wissenschafts-TV-Show "MythBusters" brachte in drei Gewächshäusern 60 Erbsenpflanzen unter. In einem Gewächshaus wurden Tonbänder abgespielt, auf denen Menschen nette Dinge zu den Pflanzen sagten, in einem wurden die Pflanzen beschimpft und im dritten Gewächshaus herrschte Ruhe. Nach zwei Monaten waren die Erbsenpflanzen aus den Gewächshäusern mit den Tonbandaufnahmen beinahe gleich hochgewachsen. Die Erbsen aus dem stillen Gewächshaus waren am kleinsten.

Unser Atem lässt die Pflanzen wachsen

Es gibt auch noch eine weitere Theorie über das Sprechen mit Pflanzen. Rich Marini, Professor für Pflanzenwissenschaften an der Pennsylvania State Universität, erklärt, dass das Kohlendioxid, das wir produzieren, wenn wir sprechen, Pflanzen dazu bringen könnte, schneller zu wachsen. Diese Theorie sei jedoch noch zu wenig untersucht worden, so der Experte. Zudem müssten Menschen, sollte diese Annahme stimmen, mehrere Stunden am Tag mit den Pflanzen sprechen.

Fazit: Sie können mit Ihren Pflanzen durchaus sprechen, müssen ihnen aber nicht unbedingt gut zureden - sie wachsen auch so.