Mineralwasser Test Warum Mineralwasser auch ohne "bio" gut ist

Was sind die besten Mineralwasser?

Dieser Testverlierer kommt aus Bayern

Mineralwasser Test 2021

"Das macht vor allem optisch was her. Healsi ist in einer Flasche in Diamantform abgefüllt. Die Voss-Flasche ist quasi eine Designerflasche; viel mehr haben sie aber nicht zu bieten - weder geschmacklich noch in puncto Mineralstoffe."

Mineralwasser im Test: Wie wichtig ist "bio" beim Mineralwasser?

Warum gibt es kein EU-Biolabel für Mineralwasser?

Nachhaltig im Test: Wasser aus der Region und Mehrweg

Trinkwasser-Qualität: Streit um das "bestkontrollierte Lebensmittel"

Grundsätzlich kommt Mineralwasser aus sehr tiefen und geschützten Quellen. Der jeweilige Brunnenbetrieb darf es nicht weiter behandeln. Es ist eben nur erlaubt, Stoffe wie Eisen, Arsen oder Mangan später zu entfernen. Auch das deutsche Trinkwasser, das aus Seen, Flüssen, Grundwasser, Talsperren und auch Quellen gewonnen wird, gilt als qualitativ besonders hochwertig. Aufbereitet wird das meiste Trinkwasser von den jeweiligen Wasserwerken. Die müssen auch warnen, wenn es zu Verunreinigungen kommt. Gemeinhin gilt das Trinkwasser in Deutschland auch als das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach so genannten Wassersprudlern, die das Trinkwassern in den privaten Haushalten aufbereiten. In Sachen Nachhaltigkeit und Preis unschlagbar. Schließlich kostet der Liter im Schnitt nur 0,2 Cent.