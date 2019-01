Miesmuscheln Rezept mit Muscheln

Miesmuscheln zubereiten

1 kg Miesmuscheln

2 Zwiebeln

2 Karotten

1 Stange Lauch

1 Knolle Fenchel

2 Knoblauchzehen

500 ml Weißwein

50 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Miesmuscheln in eine große Schüssel mit kaltem Wasser legen. Muscheln putzen und dabei den Sand, der sich eventuell noch an den Schalen befindet gut abwaschen. Mit einem kleinen Messer den Bart, also die kleine Härchen, entfernen. Nochmals gut durchwaschen und in einem Sieb abgießen.

Zwiebeln, Karotte, Lauch und Fenchel putzen und in feine Würfel schneiden. Das Gemüse in einem großen Topf mit etwas Olivenöl anschwitzen, zwei angedrückte Knoblauchzehen zugeben und mit etwas Salz würzen.

Geben Sie die Miesmuscheln zum Gemüse. Alles kurz durchschwenken, mit Wein ablöschen und den Topf mit einem Deckel verschließen. Lassen sie das alles 20 - 30 Sekunden auf dem Herd stehen damit der Wein richtig aufkocht und ziehen Sie anschließend den Topf auf die Seite. Die Muscheln im geschlossenen Topf noch kurz im Dampf ziehen lassen, bis die Schalen aufgehen. Wichtig ist jetzt, dass Sie all die Muscheln, die nicht aufgegangen sind, wegschmeißen.

Die Muscheln samt Gemüse nochmals mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Italienische Muscheln

Geben Sie zusätzlich eine Dose passierte Tomaten zum Gemüse. Die Muscheln kochen nun in Tomatensoße. Diese zum Schluss mit etwas frischem Thymian verfeinern.

Südfranzösische Variante

Für die französische Variante können Sie nach dem Ablöschen mit Wein noch etwas Safran dazugeben.

Salat mit Muscheln

Die Miesmuscheln schmecken auch hervorragend zu Salat. Dabei sollten Sie die Muscheln so zubereiten, dass sie besonders viel Aroma behalten. Dazu Salzwasser in einem Topf aufkochen, Muscheln in eine Schaumkelle legen und mitsamt der Schaumkelle kurz reinhalten, bis sich die Schalen öffnen und sofort wieder rausnehmen. Nehmen Sie das Muschelfleisch aus der Schale und marinieren sie das Fleisch in einem Dressing aus Zitrone und Olivenöl. Auch sehr dünn geschnittener Fenchel passt hervorragend dazu.

Probieren Sie dazu auch Alexander Herrmanns Salatdressing.