Michael Jackson Videoquiz: Können Sie die Szene dem Song zuordnen?

Am 29. August 2018 wäre der "King of Pop" 60 geworden. Aber Achtung, nach diesem Bild folgt schon die Auflösung, also nicht schummeln.

Auflösung Michael Jackson Videoquiz:

Hier sind die Songtitel zu den Videosequenzen. War gar nicht so schwer, oder?

1. Thriller

2. Smooth Criminal

3. Beat It

4. Black or White (falls Sie sich fragten: Ja, die junge Frau in unserer Sequenz ist tatsächlich Model Tyra Banks)

5. They don't care about us

6. Do you remember?

7. Scream (mit Janet Jackson)

8. Bad

9. Ghosts

10. Billie Jean