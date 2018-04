Mehrere Verletzte Messerstecherei in Nürnberg – zwei Festnahmen

Bei einer Messerstecherei sind am Donnerstagabend in Nürnberg drei Personen verletzt worden. Die Stimmung war so aufgeheizt, dass die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte. Zwei Männer wurden festgenommen. Von Martin Hähnlein

Von: Martin Hähnlein