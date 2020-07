Meine 80er Marcus Fahn - CD BAYERN 1 Moderator Marcus Fahn präsentiert seine Lieblingshits aus den 80ern

"Als Kind der 70er haben mich die 80er musikalisch geprägt wie kein anderes Jahrzehnt. Die ersten Partys, die ersten Tanzversuche, das erste Mal verliebt und natürlich die ersten 'Radiosendungen', bei denen ich in meinem Kinderzimmer die ersten 'Moderationen' aufgenommen habe. Zu den Songs von damals habe ich sofort Bilder im Kopf oder sogar einen ganzen Film vor meinem inneren Auge: Tom Cruise, wie er als Kampfpilot 'Maverick' auf dem Motorrad in Richtung Sonnenuntergang fährt. Er war mein großes Style-Idol - mein Führerscheinfoto ist (leider) der Beweis. Oder ich in weißen Socken und schwarzen Slippern, wie ich den Moonwalk übe - ohne Erfolg. Die Musik der 80er ist heute so angesagt, wie die Mode, die gerade ihr großes Revival erlebt. Bei meinem Sender BAYERN 1 sind die 80er unser 'Lieblingsjahrzehnt' und laufen natürlich in meiner Morgensendung. Am Wochenende zwischen 11 und 12 Uhr gibt es sogar ausschließlich Titel aus meiner persönlichen Playlist aus diesem bunten, schrillen und für mich unbeschwerten Jahrzehnt. Und weil wir die 80er bei BAYERN 1 so feiern, durfte ich sogar an einem heißen Sommerabend vor 20.000 Menschen auf dem BAYERN 1 Sommerfestival als 'Johnny' die Hebefigur aus 'Dirty Dancing' tanzen - und habe sie für eine Sekunde auch geschafft. /-) Ich bin sicher, auch bei Ihnen läuft beim Hören dieser CD gleich ein Film ab. Denn jeder Song hat für jeden von uns seine ganz eigene besondere Geschichte. "