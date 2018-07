Funkenflug reicht bereits Mehrere Brände durch Trockenheit in Franken

In Oberfranken hat es Wochenende mehrere kleinere Brände, ausgelöst durch Funkenflug und extreme Trockenheit, gegeben. Nach Angaben der Polizei stand bei Bad Berneck am Sonntag ein Feld in Flammen.

Von: Andreas Ebert