Mehlwurmpulver Wo kann Mehlwurmpulver drinstecken?

Das Wichtigste zuerst:

Was ist Mehlwurmlarvenpulver?

Mehlwurmlarvenpulver ist ein Lebensmittelzusatz, der aus den Larven des Mehlwurms hergestellt wird. Es ist bereits seit einigen Jahren in der EU zugelassen und darf in Lebensmitteln verwendet werden. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass es jetzt eine neue Variante gibt, die mit Vitamin D angereichert ist. Diese angereicherte Version hat erst seit kurzem eine Zulassung.



"Es ist prinzipiell so, dass alle Insekten, die in der EU eingesetzt werden, ein Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Und die Mehlwurmlarven haben das schon seit einigen Jahren. Was jetzt neu ist, ist, dass eine Firma in der Zwischenzeit Mehlwurmlarvenpulver anbietet, das mit Vitamin D angereichert ist. Und das hat ab dem 10. Februar 2025 eine Zulassung. Das heißt, ab sofort darf es EU-weit verkauft werden", fasst Daniela Krehl zusammen.