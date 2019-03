Media-Analyse 2019/1 BAYERN 1 ist das beliebteste Radioprogramm Bayerns

Jeden Tag schalten über 3 Millionen Menschen in Deutschland BAYERN 1 ein. In Bayern hören die Menschen unser Programm 200 Minuten im Schnitt. Das entspricht einem Marktanteil von 24 Prozent - ein Wert, den kein anderes Radioprogramm in Bayern erreicht. Das hat die aktuelle Media-Analyse 2019/1 ergeben. Wir sagen "Danke!" an die besten Hörer der Welt.

"Die aktuelle Mediaanalyse ist für uns wie ein vorgezogenes Ostergeschenk. Im Namen des gesamten BAYERN 1 Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Einschalten und das große Vertrauen. Freuen Sie sich auch weiterhin auf 'Die beste Musik für Bayern' und viele überraschende Radiomomente. Unser Motto auch in 2019: Beste Unterhaltung und fundierte Information. Versprochen!" Maximilian Berg, Programmchef BAYERN 1