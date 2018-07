Blaue Säulen Unfälle durch vermeintliche Blitzer

Weil Autofahrer die neuen Maut-Stationen für Lastwagen irrtümlich für Blitzersäulen halten, hat es bereits mehrere Auffahrunfälle gegeben. In den vergangenen Tagen soll es wegen der Säulen häufiger zu Unfällen in der Region gekommen sein.

Seit Sonntag wird auch auf allen Bundesstraßen LKW-Maut verlangt. Auf Twitter warnte die Polizei vor den auffälligen blauen Säulen am Straßenrand. Und sie hat für die Autofahrer auch gleich den passenden Tipp parat: "Haltet euch einfach an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, dann müsst ihr auch nicht plötzlich und unerwartet abbremsen!"

"Die Autofahrer sehen das Ding, denken, es wird geblitzt, gehen unerwartet in die Eisen, und die anderen Autos dahinter fahren drauf." Polizeisprecher Würzburg

Die Kontrollsäulen messen nicht die Geschwindigkeit der Autofahrer, sondern fotografieren die vorbeifahrenden Lastwagen. Diese Fotos werden wieder gelöscht, wenn korrekt bezahlt wurde. Damit sind ab Sonntag laut dem Bundesverkehrsministerium alle 52.000 Bundesstraßen-Kilometer in Deutschland mautpflichtig. Bisher erhob der Bund die LKW-Maut auf rund 12.800 Kilometern Autobahn und auf rund 2.300 Kilometern "autobahnähnlichen" Bundesstraßen.

15 Säulen in Unterfranken

In Bayern wurden rund 100 Mautsäulen an Bundesstraßen aufgestellt. In Unterfranken sind es 15. Sie stehen unter anderem an der B 285 zwischen Oberfladungen und Melpers, an der B 286 zwischen Garitz und Poppenroth oder auf der B 279 bei Rentweinsdorf. Die Einnahmen aus der LKW-Maut fließen in die Finanzierung der Bundesfernstraßen.