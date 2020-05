Maskenpflicht Wochenmarkt Muss ich auf dem Wochenmarkt eine Maske tragen?

Seit dem 27. April müssen wir in Bayern im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften eine Maske tragen. Aber was gilt beim Einkaufen unter freiem Himmel - zum Beispiel auf dem Wochenmarkt?