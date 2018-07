Brandursache noch ungeklärt Maschinenhalle mit Oldtimern brennt ab: 100.000 Euro Schaden

Eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm ist in der Nacht auf Donnerstag abgebrannt. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Polizei muss jetzt die Brandursache ermitteln.

Von: Scheidl, Veronika