Mariä Lichtmess Wann ist Mariä Lichtmess? Und was wird da gefeiert?

Mariä Lichtmess ist, laut dem Erzbistum München, eines der ältesten Feste der christlichen Kirche. So wurde dieser Tag schon seit Beginn des 5. Jahrhunderts in Jerusalem gefeiert.

Wann ist Mariä Lichtmess?

Am 40. Tag nach Jesu Geburt ist Mariä Lichtmess. Das ist der 02. Februar. An diesem Tag endete ganz offiziell die Weihnachtszeit. Erst seit 1970 endet die Weihnachtszeit am Sonntag nach Heilig Drei König, wobei auch heute noch viele bis Mariä Lichtmess warten, um sich von ihrem Weihnachtsbaum zu verabschieden.

Was wird an Mariä Lichtmess gefeiert?

40 Tage nach seiner Geburt wurde Jesus zum Tempel nach Jerusalem gebracht und geweiht. Er wurde "dargestellt", deshalb wird Mariä Lichtmess auch die "Darstellung des Herrn" genannt. Bei dieser Weihe, soll der Greis Simeon in Jesus den erwarteten Messias, den Retter Israels, erkannt haben.

Im 11. Jahrhundert wurde aus dem Fest der "Darstellung des Herrn" die Lichtmess, da in dieser Zeit der Brauchtum der Kerzensegnungen und Lichterprozessionen aufkam. Laut dem Erzbistum München wurden an Mariä Lichtmess auch alle benötigten Kerzen für das kommende Jahr geweiht. In Körben wurden dann die Kerzen, die die Familie übers Jahr anzünden würde zur Weihe in die Kirchen geschleppt.

Brauchtum an Mariä Lichtmess