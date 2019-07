Maden in Biotonne Was tun gegen Maden in der Biotonne?

Maden in der Biotonne sind eklig. Leider kriechen die kleinen, weißen Würmer vor allem im Sommer in und um Biomülltonnen rum. Was Sie dagegen tun können und wie Sie Maden vorbeugen.

Maden von Stuben- und Schmeißfliegen

Die Maden, die Sie in Mülltonnen finden können sind Larven von Stuben- und Schmeißfliegen. Sie haben es gerne warm, dunkel und feucht. Deshalb sind Mülltonnen für sie ein wahres Paradies.

Wenn Sie Maden in Ihrer Biotonne haben, dann ist es meist zu spät. In diesem Fall können Sie die Biotonne nur gründlich ausleeren und am besten mit einem Hochdruckreiniger ausspülen. Die Eier und kleinen Larven setzen sich nämlich auch an den Wänden der Tonne fest. Die saubere Tonne mit offenem Deckel zum Trocknen und Entfeuchten in die Sonne stellen. Lassen Sie die Tonne gut austrocknen. Bevor Sie die Biotonne erneut mit Müll befüllen legen Sie auf den Boden der Tonne eine Lage Zeitungspapier oder alte Eierkartons aus. So kann Feuchtigkeit immer sofort aufgesaugt werden.

Mit diesen Tipps können Sie Maden vorbeugen

Maden mögen es gerne warm und dunkel. Deshalb sollte Ihre Biomülltonne an einem schattigen und kühlen Ort stehen, zum Beispiel in der Garage.

Halten Sie Ihre Biotonne trocken. BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner empfiehlt die Abfälle in Zeitungspapier zu wickeln und hin und wieder auch trockenen Rasenschnitt, frisches Katzenstreu oder Sägespäne in die Tonne zu geben. Feuchtigkeit in der Tonne sollte unbedingt vermieden werden.

Der Deckel der Tonne sollte gut abgedichtet sein, zum Beispiel mit einer Gummidichtung. So kommen die Fliegen und damit auch deren Larven nicht in die Tonne rein

Vor allem der Geruch lockt die Fliegen und Maden an. Damit Ihre Tonne geruchsfrei bleibt, können Sie Gesteinsmehl über die Abfälle streuen, empfiehlt Karin Greiner. Auch den Geruch von Lavendel mögen Fliegen nicht. Daher hilft gegen Maden in der Biotonne auch eine Schicht abgeschnittener Lavendel.

Maden lieben tierische Eisweiße. Werfen Sie daher kein Fleisch oder ähnliches in die Biotonne. Fleischabfälle gehören sowieso in einen fest verschlossenen Beutel in den Restmüll.

