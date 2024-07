Media-Analyse 2024 Audio II BAYERN 1 bleibt der mit Abstand meistgehörte Radiosender in Bayern

Danke, danke, danke an die allerbesten Hörerinnen und Hörer! Wir danken Ihnen fürs Einschalten, für Ihr Vertrauen, Ihre Treue, Ihre Geschichten – und dafür, dass wir Sie überall im Alltag und in der Freizeit begleiten dürfen. In Zahlen: BAYERN 1 bleibt laut der aktuellen Media-Analyse 2024 Audio II der mit Abstand meistgehörte Radiosender in Bayern.