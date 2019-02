Luftrettung Das leistet die Luftrettung täglich

Innerhalb weniger Minuten sind sie in den Lüften und eilen zum Einsatzort. Doch was macht die Luftrettung neben dem Notfalleinsatz an einem Unfallort eigentlich noch alles?

Die Bundeswehr startete Notfalleinsätze aus der Luft

Zu Beginn der 60er-Jahre stellte die Bundeswehr mit ihrer Luftrettungs- und Verbindungsstaffel einen Rettungs-und Suchdienst. Davor war es Usus, den Verletzten zum Arzt zu transportieren. Erst seit Anfang der 70er-Jahre fliegen Hubschrauber mit dem Notarzt an Board zu Einsätzen. 1970 wurde der erste offizielle Luftrettungshubschrauber eingeweiht und seitdem weitet die Luftrettung ihre Unterstützung von oben stetig aus.

Mittlerweile sind mehrere Luftrettungsorganisationen am Himmel über Deutschland unterwegs. Der ADAC und der Deutsche Rettungsflugwacht Förderverein kurz DRF sind die größten Organisationen in der Luftrettung. Auch das Bundesinnenministerium, die Johanniter Luftrettung und einige weitere Luftrettungsbetreiber decken den Einsatzort Deutschland ab.

Wie schnell sind die Luftetter im Einsatz?

Die DRF gibt an, innerhalb von 15 Minuten an Einsatzorten im Umkreis von 60 Kilometern zu sein. Der ADAC ist in rund zwei Minuten in der Luft und auf dem Weg zum Unfallort, gemäß der Maxime der Luftretter: "Gegen die Zeit und für das Leben" zählt bei diesen Einsätzen jede Sekunde.

Was sind die Aufgaben der Luftrettung?

Der ADAC unterscheidet zwischen Primäreinsätzen, Luftrettung in der Nacht, Sekundäreinsatz und Windenrettung.

Diese werden wie folgt unterschieden: Primäreinsätze sind Einsätze, bei denen der Rettungshubschrauber den Notarzt direkt zum Einsatzort bringt. Dies ist noch immer die häufigste Einsatzweise. Im Jahr 2018 verbuchte der ADAC 80 Primäreinsätze.

Doch damit ist es nicht getan. Die Luftrettung wird auch für Einsätze zwischen Krankenhäusern benötigt. Diese werden als Sekundäreinsätze oder auch Interhospitalflüge bezeichnet. Hier werden Intensiv- oder Notfallpatienten in passende Kliniken verlegt, aber auch Medikamente, Blutkonserven oder Organe auf dem schnellsten Weg transportiert.

Einsätze mit der Rettungswinde werden von Primär- und Sekundäreinsätzen unterschieden. Nicht jeder Hubschrauber der jeweiligen Luftrettung ist mit einer Rettungswinde versehen. Diese wird benötigt, wenn Patienten in unwegsamen Gelände geborgen werden müssen.

Selbst nachts sind die Luftretter im Einsatz. Mittlerweile sind einige Luftrettungsorganisationen mit Nachtsichtgeräten ausgestattet und können so auch nach Einbruch Dunkelheit zur Rettung eilen.

Die häufigsten Einsätze der Luftrettung

Während der ADAC 2018 als häufigste Einsatzursache internistische Notfälle, wie Herz- und Kreislauferkrankungen anführt, so versorgte der DRF im gleichen Jahr hauptsächlich Unfälle.

Rettungshubschrauber unterwegs

Zu unterscheiden sind die Hubschrauber der unterschiedlichen Organisationen an der Farbgebung. Die Einsatzhubschrauber des ADACs sind gelb, die des DRF sind rot-weiß und die des Bundesinnenministeriums sind orange.

Sie alle haben häufig eine Gemeinsamkeit, viele Hubschrauber heißen Christoph. Das ist dem heiligen Christophorus geschuldet. Er ist unter anderem der Schutzheilige der Reisenden, Luftschiffer und Bergleute.