Von Polizei ausgezeichnet Lohr: Schülerinnen halten Frau von Selbstmord ab

Am Dienstag haben drei Mädchen in Lohr am Main auf dem Weg zur Schule einen Selbstmord verhindert. Sie sprachen eine Frau an, die von der Fußgängerbrücke über die B26 springen wollte, und verhinderten so den Suizid.