Lohnfortzahlung Kinderbetreuung Wie funktioniert das neue Kinderkrankengeld?

Gerade die Eltern jüngerer Kinder stehen in der Corona-Pandemie immer wieder vor einem Betreuungsproblem, wenn Kitas und Schulen schließen oder gar Quarantänemaßnahmen umgesetzt werden müssen. Um sie zu unterstützen, haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am 5.1. eine Ausweitung des Kinderkrankentageregelung beschlossen:

Jeder Elternteil soll in diesem Jahr 2021 pro Kind (unter 12 Jahren) bis zu 20 Kinderkrankentage in Anspruch nehmen können; Alleinerziehende analog pro Kind 40. Das sind doppelt so viel Tage wie normalerweise. Wichtig dabei: Eltern sollen diese Tage auch dann beanspruchen können, wenn ihr Kind nicht krank ist, sie aber keine anderweitige Betreuung für es finden können. Etwa, weil Kita oder Schule geschlossen sind, aber die Kontaktbeschränkungen keine andere Lösung erlauben.