Löffel in Sekt Bleibt Sekt mit dem Löffel-Trick spritzig?

Um Sekt frisch zu halten, setzen manche auf den altbekannten Löffel-Trick. Einfach den Stil eines Silberlöffels in den Flaschenhals setzen und wieder in den Kühlschrank stellen - doch hilft dieser Trick wirklich oder ist das bloß ein Mythos, der sich seit Jahren unbegründet in deutschen Haushalten hält?