Straßenbahnlinie gesperrt Loch unter Äußerer Sulzbacher Straße in Nürnberg

Wegen eines tiefen Lochs in der Straße fährt in Nürnberg die Straßenbahn bis mindestens Montag Mittag nicht nach Erlenstegen. Die Fahrbahn der Äußeren Sulzbacher Straße ist am Samstagnachmittag vor der Tafelhalle eingebrochen.

Von: Ulrike Lefherz