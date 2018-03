Flammendes Inferno Lkw brennt auf A3 bei Rohrbrunn komplett aus

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn im Landkreis Aschaffenburg an der Zufahrt zur Rastanlage Spessart. Dort war in der Nacht ein Lastwagen auf einen anderen, der dort unbeleuchtet parkte, aufgefahren. Einer der Lkw war mit Schokolade, der andere mit Bauteilen beladen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer und brannten völlig aus.

Verkehr rollt wieder

Die zwei Lkw-Fahrer konnten sich selbst ins Freie retten. Einer von ihnen erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn zunächst komplett gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten rollte der Verkehr aber wieder in beide Fahrtrichtungen. Lediglich bei der Zufahrt zur Rastanlage dauerten die Verkehrsbehinderungen an.