Linsenbratlinge Vegetarische Linsenpflanzerl mit Currynote

Rezept für Linsenbratlinge mit Cashew-Joghurt

Zutaten

Zubereitung

Und warum ab und an vegetarisch eine gute Idee ist: Eine Podcastfolge über die Haltungsformen - hören Sie hier, wie es in den Ställen aussieht, in dieser Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts "Besser leben"