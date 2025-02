Lesebrille Wie lange darf ich meine günstige Lesebrille tragen?

Kann ich meine günstige Lesebrille länger tragen?

"Das kommt ein bisschen darauf an", gibt Dr. Friedburg zu bedenken und betont, dass eine Lesebrille keine vom Optiker individuell angepasste Brille ersetzt. Aber man könne die standarisierte Lesebrille aus der Drogerie oder dem Discounter über der eigens angepassten Brille tragen, die die Fernsicht reguliert. Die Lesebrille als Zusatz zur Fernbrille macht am ehesten Sinn, wenn es um kurzfristiges Sehen in der Nähe geht, wie zum Beispiel das Lesen der Speisekarte im Restaurant.