Polizei ermittelt Leichenfund in Lohr – Zusammenhang mit Vermisstenfall?

Am Mittwoch sind Fußgänger in Lohr am Main in der Nähe des Bahndamms auf eine männliche Leiche gestoßen. Der Tote muss da schon länger gelegen haben. Als Todesursache komme aber weder ein Unfall, noch ein Verbrechen in Frage.